Trump vola in Medio Oriente primo incontro a Riad con il principe bin Salman

Donald Trump inizia oggi una "storica" visita in Medio Oriente, con un primo incontro a Riad con il principe bin Salman. Questa missione tocca Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar, segnando un momento cruciale nelle relazioni internazionali. La conferenza stampa alla Casa Bianca ha anticipato gli obiettivi di questa importante visita.

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via oggi quella che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito una “storica” visita in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar. Lo ha detto in una conferenza stampa alla Casa Bianca prima della sua partenza per la capitale saudita Riad, all’inizio delle sue visite ufficiali all’estero dal 13 al 16 maggio, che includeranno anche Doha e Abu Dhabi.Il presidente Trump è giunto a Riad, ribadendo la sua strategia per il primo mandato, iniziata con una storica visita in Arabia Saudita nello stesso mese del 2017. Durante la visita, Trump ha incontrato il principeSalman bin Abdulaziz, e ha assistito alla firma di diversi importanti accordi tra i due Paesi. La portavoce della Casa Bianca Caroline Leavitt ha sottolineato la grande importanza che il presidente Trump attribuisce al suo viaggio in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Trump vola in Medio Oriente, primo incontro a Riad con il principe bin Salman

Cosa riportano altre fonti

Trump vola in Medio Oriente. Non andrà in Israele, la missione è economica - AGI - È il Golfo, con le sue ricchezze e le sue grandi potenzialità economico-commerciali, la destinazione del primo viaggio all'estero del presidente americano Donald Trump nel suo secondo mandato. I ... 🔗msn.com

Trump vola in Medio Oriente per un business da mille miliardi. Gli investimenti di Arabia Saudita, Emirati e Qatar e i negoziati sullo sfondo - I veri obiettivi della missione del tycoon sono gli affari, ma la Casa Bianca sta gestendo due negoziati: Edan Alexander è libero ... 🔗msn.com

Trump vola in Arabia Saudita da bin Salman e altre notizie interessanti - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha escluso di poter partecipare di persona agli eventuali colloqui di pace tra Ucraina e Russia in Turchia giovedì 15 maggio: "Ho così tanti incontri, ... 🔗limesonline.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Stati Uniti : Donald Trump pronto a graziare 100 persone

Donald Trump è pronto a perdonare e commutare la condanna a un centinaio di persone alla vigilia del suo addio alla Casa Bianca.