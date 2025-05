Trump tutti dobbiamo sperare nel nuovo governo siriano

In un contesto di crisi e sofferenza, il presidente Donald Trump ha espresso la sua speranza per un nuovo governo siriano capace di portare stabilità e pace nel Paese. Durante il forum d'investimenti Usa-Arabia Saudita, ha sottolineato l'importanza di sostenere un futuro migliore per la Siria, augurandosi che questa nuova leadership possa fare la differenza.

"In Siria, che ha conosciuto tanta miseria e morte, c'è un nuovogoverno in cui dobbiamotuttisperare affinché riesca a stabilizzare il Paese e mantenere la pace": lo ha detto il presidente Usa Donald Trump parlando al forum d'investimenti Usa-Arabia Saudita, secondo le anticipazioni del discorso diffuse dalla Casa Bianca. Trump incontrerà domani a Riad il presidente siriano Ahmed Hussein al-Sharaa (al Jolani).

