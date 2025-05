Trump spacca il M5S sugli sforzi per la pace | si infiamma lo scontro nelle chat

L'azione diplomatica di Trump per la pace nel conflitto tra Ucraina e Russia ha acceso un acceso dibattito all'interno del Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte si trova a dover gestire tensioni crescenti, con le chat interne che si infiammano e rivelano frizioni profonde, mettendo a rischio l'unità del partito e sottolineando le sfide politiche in corso.

Giuseppe Conte paga “dazio”. Non parliamo delle conseguenze alle imposte applicate sui beni, ma degli sforzi di Trump per la pace. Se l'azione diplomatica del presidente americano potrebbe rivelarsi decisiva nel conflitto tra Ucraina e Russia, si rivela una "bomba esplosiva" per la compagine guidata dall'avvocato di Volturara Appula. Se c'è un aspetto che, da qualche mese a questa parte, spacca in due il “variegato mondo contiano”, è il rapporto con i conservatori statunitensi. C'è chi vorrebbe sfruttare quella “simpatia” emersa ai tempi di Palazzo Chigi e chi, al contrario, intende prendere subito le distanze da un leader scomodo e soprattutto “poco amato” dagli alleati. Basta, d'altronde, ascoltare qualsiasi talk show per capire come il Tycoon sia il più odiato dai compagni 2.0. Nel campo largo, d'altronde, quasi tutti speravano che un'eventuale risoluzione potesse arrivare da Parigi o Londra. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump spacca il M5S sugli sforzi per la pace: si infiamma lo scontro nelle chat

