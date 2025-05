Trump ' Rubio in Turchia per i colloqui sull' Ucraina'

Donald Trump ha comunicato che il segretario di Stato Marco Rubio parteciperà a colloqui in Turchia, mirati a promuovere la pace in Ucraina. L'ex presidente si aspetta "buoni risultati" dai negoziati di giovedì, sottolineando l'importanza di evitare un conflitto prolungato in Europa per l'Occidente.

