Trump ricomincia dal Golfo | sul tavolo affari per 14 trilioni di dollari E alla fine spunta Musk

Donald Trump torna nel Golfo, pronto a scaldare i motori di affari miliardari, con un potenziale valore di 14 trilioni di dollari. Sotto l'attenzione di una scorta di F-15 sauditi, il principe ereditario Mohammed bin Salman lo accoglie a Riad, mentre l'imprenditore Elon Musk si fa strada tra le opportunità di investimento.

Un tappeto viola steso sotto l’Air Force One, una scorta di caccia F-15 dell’aeronautica saudita e il principe ereditario Mohammed bin Salman in persona ad accogliere Donald Trump all’aeroporto di Riad: così è cominciato il primo viaggio nel Golfo del presidente degli Stati Uniti. Il messaggio è stato lanciato ancora prima che il velivolo presidenziale toccasse terra: l’Arabia Saudita resta al centro della visione Trumpiana in Medio Oriente.L’arrivo di Trump a Riad e il caffè con bin SalmanAll’ingresso nella sala cerimoniale dell’aeroporto, The Donald e bin Salman hanno preso posto su poltrone viola bordate d’oro, circondati dai ritratti degli avi reali, con inservienti armati di pistole nella divisa cerimoniale a servire il tradizionale caffè arabo. Al fianco del presidente americano, una squadra composta dal segretario di Stato Marco Rubio, dal segretario alla Difesa Pete Hegseth, da quello al Commercio Howard Lutnick e da Chris Wright all’Energia. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Trump ricomincia dal Golfo: sul tavolo affari per 1,4 trilioni di dollari. E alla fine spunta Musk

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Trump ricomincia dal Golfo: sul tavolo affari per 1,4 trilioni di dollari. E alla fine spunta Musk - Alcune notizie del TG: Prima tappa del viaggio del presidente Trump nei paesi del Golfo: il tycoon è atterrato questa mattina a Riad accolto dal principe Salman. Il tour diplomatico del presidente ame ... 🔗informazione.it

Trump torna nel Golfo: Arabia Saudita, Emirati e Qatar in gara per garantirsi investimenti e influenza - Trump in visita nel Golfo: Arabia Saudita, Qatar ed Emirati pronti a investire miliardi per rafforzare i legami con gli USA su Gaza, Iran e Ucraina Trump torna nel Golfo: Arabia Saudita, Emirati e Qat ... 🔗panorama.it

Trump nel Golfo, mano tesa ai Paesi arabi e isolamento di Netanyahu - Missione economica e geopolitica quella di Trump a Riad, Doha e Abu Dhabi. Gli arabi vogliono una tregua a Gaza, la Casa Bianca tratta senza Israele con Iran, Hamas e Houthi ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Trump rinomina il Golfo del Messico in Golfo d'America: Google Maps si allinea alla decisione Presidenziale

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha recentemente firmato un ordine esecutivo per rinominare il Golfo del Messico in "Golfo d'America".