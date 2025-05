Trump pronto a tradire Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa

Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran. Mentre le tensioni aumentano, ci si interroga su quali siano le reali intenzioni del leader statunitense, suscitando ansia tra i leader e i cittadini israeliani.

Ma cosa vuole davvero Donald Trump? Sino a una manciata di giorni fa il dilemma toglieva il sonno a leader e cittadini di mezzo mondo. Ovunque tranne che in un Paese: Israele. Forte delle due visite alla Casa Bianca in due mesi, della nomina ad ambasciatore a Gerusalemme di un ultrà come Mike Huckabee e dei mille e uno altri assist all’agenda messianica dell’ultradestra, Benjamin Netanyahu si sentiva in una botte di ferro. Finiti i tempi duri della convivenza con Joe Biden, gioivano il premier e i suoi, con la nuova Amministrazione Usa Israele vedeva i pianeti allineati: linea dura con l’Iran, «inferno» per Hamas se non avesse liberato tutti gli ostaggi, benevolenza sull’espansionismo in Cisgiordania e a tendere magari pure nella Striscia di Gaza. Ora nell’arco di due settimane tutto pare essere cambiato. 🔗Leggi su Open.online