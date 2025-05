Trump possiamo raggiungere la pace in Medio Oriente

In un momento cruciale per il Medio Oriente, Donald Trump propone una visione ottimistica per il futuro della regione. Con la determinazione di raggiungere una pace duratura, sottolinea l'importanza di costruire una terra di sicurezza e opportunità, un traguardo che potrebbe realizzare i sogni di intere generazioni e trasformare il panorama geopolitico.

"Dopo tanti decenni di conflitto, finalmente è alla nostra portata raggiungere quel futuro che le generazioni prima di noi potevano solo sognare: una terra di pace, sicurezza, armonia, opportunità, innovazione e successi proprio qui in MedioOriente". Lo si legge negli estratti del discorso di Donald Trump al Business Forum a Riad diffusi dalla Casa Bianca. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, possiamo raggiungere la pace in Medio Oriente

Approfondimenti da altre fonti

Trump, possiamo raggiungere la pace in Medio Oriente - "Dopo tanti decenni di conflitto, finalmente è alla nostra portata raggiungere quel futuro che le generazioni prima di noi potevano solo sognare: una terra di pace, sicurezza, armonia, opportunità, in ... 🔗ansa.it

Trump è in Arabia Saudita: 'Possiamo raggiungere la pace' - Giornata fitta di appuntamenti a Riad, vertice con bin Salman, accordo da 142 miliardi per le armi Usa. Poi andrà in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti, domani anche un incontro con il siriano al Jolan ... 🔗ansa.it

Trump al Business Forum a Riad: possiamo raggiungere la pace in Medio Oriente - «Dopo tanti decenni di conflitto, finalmente è alla nostra portata raggiungere quel futuro che le generazioni prima di noi potevano solo sognare: una terra ... 🔗gazzettadelsud.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Grande festa ai Fratelli Cristiani per il fine anno : il desiderio più grande, la pace

Felice serata conclusiva dell’anno scolastico quella di ieri per tutti gli alunni della primaria della scuola San Filippo di viale Eugenio Chiesa in Massa meglio nota come Fratelli Cristiani.