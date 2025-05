Trump nel Golfo a caccia del jackpot obiettivo accordi per mille miliardi di dollari

Donald Trump si reca nel Golfo per una missione di affari ambiziosa, con l'obiettivo di siglare accordi per un valore di mille miliardi di dollari. Inizialmente in Arabia Saudita, il tour del presidente statunitense punta a rafforzare relazioni economiche strategiche, come sottolineato da un funzionario arabo: "Affari, affari, affari".

(Adnkronos) – "Affari, affari, affari". Così un funzionario arabo ha riassunto il senso della missione nel Golfo del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che arriva in Arabia Saudita, prima tappa del suo tour, con l'ambizioso obiettivo – indicato ad Axios da ex funzionari statunitensi e due funzionari arabi – di tornare a casa con . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Trump nel Golfo a caccia del jackpot, obiettivo accordi per mille miliardi di dollari - "Affari, affari, affari". Così un funzionario arabo ha riassunto il senso della missione nel Golfo del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che arriva in Arabia Saudita, prima tappa del suo tou ... 🔗adnkronos.com

Da Altman a Huang di Nvidia, perché i campioni dell’IA viaggiano con Trump nel Golfo - L’Intelligenza artificiale sarà al centro degli accordi che il presidente americano stringerà in Arabia, Emirati e Qatar: le tecnologie Usa in cambio dei ... 🔗repubblica.it

'Usa chiameranno Golfo d'Arabia il Golfo Persico' - Donald Trump intende annunciare durante il suo viaggio in Arabia Saudita la prossima settimana che gli Stati Uniti d'ora in poi chiameranno il Golfo Persico "Golfo Arabico" o "Golfo d'Arabia". 🔗ansa.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Trump rinomina il Golfo del Messico in Golfo d'America: Google Maps si allinea alla decisione Presidenziale

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha recentemente firmato un ordine esecutivo per rinominare il Golfo del Messico in "Golfo d'America".