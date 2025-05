Trump nel Golfo a caccia del jackpot obiettivo accordi per mille miliardi di dollari

Donald Trump si dirige nel Golfo con un obiettivo audace: ottenere accordi per mille miliardi di dollari. "Affari, affari, affari", sintetizza un funzionario arabo, evidenziando l'approccio pragmatico del presidente statunitense, che inizia il suo tour dall'Arabia Saudita, cercando opportunità economiche e alleanze strategiche nella regione.

(Adnkronos) – "Affari, affari, affari". Così un funzionario arabo ha riassunto il senso della missione nel Golfo del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che arriva in Arabia Saudita, prima tappa del suo tour, con l'ambizioso obiettivo – indicato ad Axios da ex funzionari statunitensi e due funzionari arabi – di tornare a casa con accordi per mille miliardi di dollari.

