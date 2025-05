Trump in Medio Oriente a cercare miliardi e concludere affari Ma il successo della missione non è scontato

Donald Trump si prepara a una missione in Medio Oriente, mirata a strappare miliardi e concludere affari cruciali. Tuttavia, il successo non è certo, considerando il prestigioso entourage di CEO che lo accompagnerà. La lista, che include figure di spicco come Larry Fink di BlackRock e Jane Fraser di Citigroup, evidenzia l’importanza economica di questo viaggio.

Basta leggere la lista di chi affiancherà Donald Trump nella sua missione in MedioOriente per capire di che tipo di viaggio si tratti: affari, affari, affari. Con il presidente ci saranno l’amministratore delegato di BlackRock Larry Fink, quello della banca Citigroup Jane Fraser, quello di Blackstone Stephen Schwarzmann, il fondatore di Nvidia Jensen Huang, il numero uno di Ibm Arvind Krishna, l’amministratore delegato di Amazon Andy Jassy, quello di OpenAI. E poi il finanziere Ray Dalio, il numero uno della Boeing Kelly Ortberg e i vertici di Alphabet (Google).Con buona pace del conflitto di interessi, per la famiglia Trump il terreno è già stato preparato dai figli del presidente Eric e Donald jr che, nelle scorse settimane, si sono recati nei paesi del Golfo. Qui hanno discusso della realizzazione di un campo da golf e di un complesso di ville in Qatar, di un hotel di lusso a Dubai e di un possibile investimento da 2 miliardi da parte di Abu Dhabi in World Liberty Financial, la società di criptovalute della famiglia del presidente. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump in Medio Oriente a cercare miliardi e concludere affari. Ma il successo della missione non è scontato

