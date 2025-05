Trump in Arabia Saudita | mille miliardi d’investimenti e accordi con il Golfo

Durante la sua visita in Arabia Saudita, il presidente Donald Trump ha annunciato investimenti e accordi per mille miliardi di dollari, segnando un punto di svolta nei rapporti con il Golfo. Un funzionario arabo ha riassunto l’essenza della missione, sottolineando l’importanza strategica di questi accordi per entrambe le parti coinvolte.

Nel contesto degli incontri internazionali, un funzionario arabo ha sintetizzato con un breve commento l'essenza della missione condotta durante la visita in ArabiaSaudita da parte del presidente Donald Trump. Durante il suo tour nel Golfo, l'obiettivo dichiarato – confermato da fonti interne statunitensi e responsabili arabi – è quello di ottenere impegni d'investimento per .

