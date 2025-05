Trump in Arabia Saudita la visita al palazzo Al Yamamah

Donald Trump ha iniziato il suo viaggio di quattro giorni in Medio Oriente con una visita al palazzo Al Yamamah in Arabia Saudita. Ricevuto dal principe ereditario Mohammed bin Salman, il presidente americano ha discusso strategie per smantellare il programma nucleare iraniano e affrontare le sfide regionali, segnando un'importante tappa nelle relazioni tra Stati Uniti e Arabia Saudita.

Il presidente Donald Trump ha iniziato dall’ArabiaSaudita il suo viaggio di quattro giorni in Medio Oriente. Il presidente Usa è stato ricevuto dal principe ereditario Saudita Mohammed bin Salman, per discutere degli sforzi degli Stati Uniti volti a smantellare il programma nucleare iraniano, porre fine alla guerra a Gaza, contenere i prezzi del petrolio e altro ancora. I due leader hanno incontrato i funzionari dei due paesi al palazzo Al Yamamah. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Trump in Arabia Saudita, la visita al palazzo Al Yamamah

Trump annuncia incontro con Putin in Arabia Saudita per negoziare la fine della guerra in Ucraina

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l'avvio immediato di negoziati con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina, dopo una lunga conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin.