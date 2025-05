Trump in Arabia Saudita | cosa ha detto su Iran Ucraina e Gaza

Durante il suo discorso all'International Conference Forum di Riyadh, il presidente Donald Trump ha affrontato temi cruciali come l'Iran, la situazione in Ucraina e il conflitto a Gaza. Questo intervento segna l'inizio del suo primo viaggio all'estero nel suo secondo mandato, evidenziando l'importanza dell'Arabia Saudita nel contesto geopolitico del Medio Oriente.

Riad, 13 mag. (askanews) - Iran, Ucraina, Gaza e l'equilibrio del Medioriente sono stati i temi affrontati dal presidente Donald Trump nel suo discorso dall'International Conference Forum di Riayadh, in ArabiaSaudita, tappa inaugurale del suo primo viaggio all'estero in questo secondo mandato da presidente.Da qui, al grande nemico degli Usa, l'Iran, ha mandato un messaggio di apertura: "Sono qui non solo per condannare il caos passato dei leader Iraniani, ma per offrire loro un nuovo percorso, un percorso migliore verso un futuro migliore e più pieno di speranza - ha detto nel discorso trasmesso da Saudi Tv - Come ho assicurato più volte, sono disposto a porre fine ai conflitti del passato e a creare nuove partnership per un mondo migliore e più stabile, anche se le nostre differenze possono essere molto profonda". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump in Arabia Saudita: cosa ha detto su Iran, Ucraina e Gaza

