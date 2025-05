Trump in Arabia Saudita con Elkann Musk Zuckerberg Fink e Altman tycoon | Da Riad a investimenti per 1000 mld $ negli Usa ok di Washington a vendita di armi per 14 mld $ agli Emirati

Donald Trump è in Arabia Saudita per il primo viaggio diplomatico del suo secondo mandato, accompagnato da un gruppo di magnati tra cui Elon Musk, Mark Zuckerberg, Larry Fink e Sam Altman. L'incontro segna un momento cruciale per investimenti da 1000 miliardi di dollari negli Stati Uniti, e l'approvazione di Washington per una vendita di armi da 14 miliardi di dollari agli Emirati Arabi Uniti.

Si tratta del primo importante viaggio diplomatico all'estero del secondo mandato del presidente americano. Dopo Riad tappa in Qatar ed Emirati Arabi Uniti. Il presidente americano non è da solo, ed è accompagnato dai magnati della finanza e del tech Trump è in ArabiaSaudita dove è stato acc 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Trump in Arabia Saudita con Elkann, Musk, Zuckerberg, Fink e Altman, tycoon: "Da Riad a investimenti per 1000 mld $ negli Usa", ok di Washington a vendita di armi per 1,4 mld $ agli Emirati

