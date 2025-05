Trump in Arabia Saudita col presidente Usa anche Elon Musk

Donald Trump è in visita ufficiale in Arabia Saudita, accompagnato da una delegazione di alto profilo che include anche Elon Musk. L'incontro con il principe ereditario Mohammed bin Salman segna l'inizio di un tour di quattro giorni in Medio Oriente, un momento cruciale per le relazioni internazionali tra Stati Uniti e Arabia Saudita.

Elon Musk fa parte della delegazione Usa che segue Donald Trump nel suo viaggio in Arabia Saudita. Il presidente degli Stati Uniti ha iniziato da Riad, martedì, il suo tour di quattro giorni in Medio Oriente, incontrando il principe ereditario Saudita Mohammed bin Salman. Il leader de facto dell'Arabia Saudita ha accolto calorosamente Trump al suo arrivo all'aeroporto internazionale King Khalid della capitale Saudita. I due si sono poi ritirati in una grande sala dello scalo dove a Trump e ai suoi collaboratori è stato servito caffè arabo. Trump e il principe Mohammed hanno anche partecipato a un pranzo alla Corte Reale, riunendosi con ospiti e collaboratori in una sala decorata con enormi lampadari di cristallo. All'evento erano presenti, tra gli altri il segretario di Stato Marco Rubio e diversi importanti dirigenti d'azienda, tra cui Stephen Schwarzman, CEO di Blackstone Group, Larry Fink, CEO di BlackRock, ed Elon Musk, CEO di Tesla, SpaceX, oltre che capo del Dipartimento per l'Efficienza Governativa.

