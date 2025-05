Trump in Arabia Saudita accordo da 142 miliardi per le armi americane

Durante il suo viaggio a Riyad, Donald Trump ha siglato un accordo storico con l'Arabia Saudita, che prevede la vendita di armi americane per un valore di quasi 142 miliardi di dollari. Questo accordo si inserisce in un impegno più ampio, con investimenti per 600 miliardi di dollari negli Stati Uniti, segnando un momento cruciale per la Difesa americana.

L’impegno a investire 600 miliardi di dollari negli Stati Uniti e l’accordo di vendita più grande della storia della Difesa americana, per armi dal valore di quasi 142 miliardi. Sono questi i risultati più importanti raggiunti dal presidente Donald Trump durante il suo viaggio a Riad, dov’è stato accolto dal principe Mohammed bin Salman nella mattinata del 13 maggio. In agenda c’erano soprattutto accordi economici da chiudere durante la partecipazione al Saudi-US Investment Forum. E così è stato. Ad annunciare l’intesa è stata la stessa Casa Bianca, che nel caso delle armi ha spiegato che si tratta del «più grande accordo di vendita per la difesa della storia, del valore di quasi 142 miliardi di dollari». Il sì porterà gli Usa a fornire all’ArabiaSaudita «attrezzature e servizi bellici all’avanguardia da oltre una dozzina di aziende statunitensi del settore». 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trump in Arabia Saudita, accordo da 142 miliardi per le armi americane

