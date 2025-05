Trump in Arabia | ha incontrato Bin Salman Poi in Qatar | gli regalano un aereo L’ostaggio liberato non andrà dal presidente

Donald Trump ha recentemente visitato l'Arabia Saudita, dove ha incontrato il principe ereditario Mohammed bin Salman all'aeroporto di Riad, con la partecipazione del segretario di Stato Marco Rubio. Successivamente, in Qatar, gli è stato regalato un aereo, mentre si conferma che l'ostaggio liberato non incontrerà il presidente americano.

Donald Trump ha incontrato il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman all'aeroporto King Khalid di Riad. All'incontro è presente anche il segretario di Stato Marco Rubio. Lo riportano i media internazionaliL'articolo Trump in Arabia: ha incontrato Bin Salman. Poi in Qatar: gli regalano un aereo.L’ostaggioliberato non andrà dal presidente proviene da Firenze Post. 🔗Leggi su .com