Trump ha detto che potrebbe partecipare ai colloqui di giovedì tra Ucraina e Russia

Donald Trump ha espresso la possibilità di partecipare ai colloqui tra Ucraina e Russia previsti per giovedì. Ai giornalisti alla Casa Bianca, ha affermato: "Non so dove sarò, ma c’è una possibilità che ci vada in aereo". Questa dichiarazione ha suscitato attenzione riguardo al suo potenziale ruolo nei negoziati.

«Non so dove sarò giovedì, ho così tanti incontri, ma stavo pensando di andarci in aereo. C’è una possibilità». Con queste dichiarazioni, rilasciate ai giornalisti presenti alla Casa Bianca prima di partire per l’Arabia Saudita, Donald Trump ha aperto alla sua partecipazione ai negoziati diretti tra Russia e Ucraina di giovedì 15 maggio a Istanbul, in Turchia. Il colloquio è stato inizialmente proposto sabato notte da Vladimir Putin durante una conferenza stampa. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha accettato di incontrare «di persona» il presidente russo, ribadendo però l’importanza di un’immediata cessazione delle ostilità, in linea con le richieste degli Stati Uniti, dell’Unione europea e del Regno Unito. «Ho sostenuto l’idea di Trump di un cessate il fuoco completo e incondizionato, abbastanza lungo da gettare le basi per la diplomazia. 🔗Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Trump ha detto che potrebbe partecipare ai colloqui di giovedì tra Ucraina e Russia

