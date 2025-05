Trump esclude agenzie da Air Force One

Durante la visita di Donald Trump in Medio Oriente, alcune agenzie di stampa, tra cui Associated Press e Reuters, sono state escluse dal gruppo di giornalisti a bordo dell'Air Force One. L'Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca ha formalmente protestato contro questa decisione, evidenziando preoccupazioni riguardo alla trasparenza e all'accesso alle informazioni.

Le agenzie di stampa, tra cui Associated Press e Reuters, sono state escluse dal gruppo di giornalisti a bordo dell'Air Force One durante la visita di Donald Trump in Medio Oriente. La denuncia arriva dall'Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca, che ha protestato formalmente contro la decisione. L'organizzazione ha definito l'esclusione "un torto agli americani", sottolineando l'importanza della copertura giornalistica durante viaggi all'estero. E' la prima volta che un presidente esclude le agenzie di stampa.

