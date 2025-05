Trump e bin Salman firmano un accordo economico strategico

Donald Trump e Mohammed bin Salman hanno ufficialmente siglato diversi accordi a Riad, tra cui un importante accordo economico strategico. La notizia, riportata dai media statunitensi, segna un passo significativo nelle relazioni bilaterali e nelle dinamiche economiche tra Stati Uniti e Arabia Saudita.

Donald Trump in Arabia Saudita: incontro con Mohammed bin Salman, investimenti e accordi militari in primo piano

Donald Trump è arrivato oggi, 13 maggio 2025, in Arabia Saudita per il suo primo viaggio internazionale del secondo mandato alla Casa Bianca.