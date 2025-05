Trump è arrivato a Riad in Arabia Saudita

Donald Trump è atterrato a Riad, Arabia Saudita, per una missione cruciale nel Medio Oriente. L'accoglienza ufficiale, con un tappeto viola steso per scendere dall'Air Force One, ha visto protagonista il principe ereditario Mohammed bin Salman. Questa visita segna il primo significativo passo nella sua politica estera nella regione.

