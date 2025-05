Trump dice di aver fatto fare la pace a India e Pakistan Ma è vero?

Donald Trump rivendica di aver mediato la pace tra India e Pakistan, rivelando sviluppi sorprendenti sabato scorso attraverso i social media. Tuttavia, l'assenza di comunicati ufficiali dalle parti coinvolte solleva interrogativi sulla veridicità delle sue affermazioni. Scopri la verità dietro queste dichiarazioni e il contesto politico attuale.

Donald Trump colpisce ancora. Sabato scorso, senza che prima le parti ne dessero l'annuncio ufficiale, ha ufficializzato sul suo soci.

