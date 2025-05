Trump dal principe saudita a Riad sul tavolo investimenti economici e cessate il fuoco Netanyahu | L’Idf entrerà a Gaza con tutta la sua forza

Roma, 13 maggio 2025 – Iniziano oggi a Riad i colloqui tra il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e Donald Trump. Al centro del dibattito, gli investimenti economici e la richiesta di un cessate il fuoco in Medio Oriente, mentre Netanyahu annuncia un’intensificazione dell'azione militare israeliana a Gaza.

Roma, 13 maggio 2025 – Primo giorno di colloqui tra il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e Donald Trump, ricevuto al Palazzo Al-Yamamah di Riad. Il presidente americano è stato accolto stamattina dal principe ereditario all'aeroporto di Riad. Con Trump c'è anche il segretario di Stato Marco Rubio. Oggi e domani, riferisce l'emittente Al Jazeera, il presidente Usa e il principesaudita dovrebbero confrontarsi sia su un piano di investimentieconomici bilaterali sia su questioni di sicurezza regionale, in primo piano Siria, Striscia di Gaza e Iran. La missione di Trump prevede anche tappe negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar.Intanto il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha affermato che l'esercito israeliano entrerà a Gaza "con tutta la sua forza" nei prossimi giorni “per completare l'operazione e sconfiggere Hamas" e ha detto che il governo israeliano sta lavorando per trovare paesi disposti ad accettare i palestinesi che lasciano la Striscia di Gaza. 🔗Leggi su Quotidiano.net