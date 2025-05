Trump bypassa Israele | Hamas libera l’ostaggio Usa

Donald Trump sorprende nuovamente la scena internazionale, bypassando Israele per negoziare direttamente con Hamas. Meno di una settimana dopo i colloqui con Ansarallah, gli Stati Uniti riescono a ottenere il rilascio di un ostaggio americano, segnando un'importante evoluzione nelle dinamiche geopolitiche della regione. Scopri i dettagli di questo accordo nel nostro articolo.

Meno di una settimana dopo i colloqui diretti con il gruppo yemenita Ansarallah, gli Stati uniti aggirano per la seconda volta Israele, ottenendo un accordo diretto con Hamas sul rilascio . TrumpbypassaIsraele: Hamasliberal’ostaggio Usa il manifesto. 🔗Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Trump bypassa Israele: Hamas libera l’ostaggio Usa

Se ne parla anche su altri siti

Israele-Hamas, news. Hamas rilascia l’ostaggio Usa. Israele: “Ha subito gravi torture” - Edan Alexander, l’ostaggio che era stato rapito il 7 ottobre 2023, è tornato in Israele. L’inviato del presidente Usa starebbe lavorando per portarlo in Qatar ... 🔗repubblica.it

Ecco cosa va a fare Trump in Medio Oriente bypassando Israele. E perché Netanyahu è preoccupato - GERUSALEMME – Non un viaggio di piacere, per Netanyahu. L’imminente visita di Donald Trump in Medio Oriente (tre tappe: a Riad domani, poi Abu Dhabi e Doha) sta sollevando un polverone di dubbi sul re ... 🔗informazione.it

"Effetto Trump" in Medio Oriente, negoziati con Hamas e gelo con Netanyahu - Hamas annuncia la liberazione di un ostaggio israelo-americano. Un gesto di "buona volontà" alla vigilia del viaggio di Trump in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Israele bombarda 150 obiettivi Hamas : Non ci sono truppe a Gaza

Il bilancio delle vittime del bombardamento israeliano della Striscia di Gaza è salito a 115, di cui 27 minori e 11 donne, secondo il bilancio del ministero della Salute, citato dal quotidiano israeliano Haaretz.