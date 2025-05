Trump atterra in Arabia Saudita Inizia il viaggio d' affari negli stati del Golfo

Il presidente americano Donald Trump atterra in Arabia Saudita, avviando un viaggio d'affari di quattro giorni nei Paesi del Golfo. Questa missione, la prima del suo secondo mandato, mira a rafforzare le relazioni commerciali e a promuovere nuovi investimenti strategici nella regione, segnando un passo significativo nella diplomazia americana nel Medio Oriente.

Il presidente americano Donald Trump è arrivato questa mattina in ArabiaSaudita, prima tappa di un tour di quattro giorni nel Golfo Persico, il primo importante viaggio all'estero del suo secondo mandato. La missione si concentrerà principalmente su accordi commerciali e nuovi investimenti nella regione. Le prossime tappe saranno in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti, ma non andrà in Israele, un segnale che Tel Aviv ha letto come di allontanamento da parte dell’Amministrazione americana. Per la prima volta nella storia non sono salite a bordo dell'Air Force One le agenzie di stampa, mentre c'erano il ceo di Meta Mark Zuckerberg ed Elon Musk, oltre al segretario di stato Marco Rubio e al segretario alla Difesa Pete Hegseth. L'aereo presidenziale è atterrato al Royal Terminal, una sezione per i vip dell'aeroporto di Riad, ed è stato accolto dal principe ereditario Mohammed bin Salman, il sovrano de facto del regno, su un tappeto color lavanda steso sulla pista. 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Trump atterra in Arabia Saudita. Inizia il viaggio (d'affari) negli stati del Golfo

Trump annuncia incontro con Putin in Arabia Saudita per negoziare la fine della guerra in Ucraina

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l'avvio immediato di negoziati con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina, dopo una lunga conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin.