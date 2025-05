Trump atterra a Riad per la sua missione diplomatica in medio oriente le immagini

Donald Trump è atterrato a Riad per avviare una missione diplomatica cruciale in Medio Oriente. Questa visita segna il suo debutto internazionale, includendo tappe in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti. Le immagini catturano momenti significativi di un viaggio destinato a rinforzare alleanze e a promuovere la stabilità nella regione.

(Agenzia Vista) Riad, 13 maggio 2025 Il Presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trumpatterra in Arabia Saudita per la sua prima importante missionediplomatica all'estero, che lo vedrà anche in Qatar e negli Emirati Arabi Unit, le immagini Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump atterra a Riad per la sua missione diplomatica in medio oriente, le immagini

Le notizie più recenti da fonti esterne

Trump atterra a Riad per la sua missione diplomatica in medio oriente, le immagini - Il Presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump atterra in Arabia Saudita per la sua prima importante missione diplomatica all'estero, che lo vedrà anche in Qatar e negli Emirati Arabi Unit, le ... 🔗ilgiornale.it

Medioriente, Trump è atterrato in Arabia Saudita: al via il tour diplomatico - Si tratta del primo importante viaggio diplomatico all'estero del secondo mandato del presidente statunitense. Riad rappresenta la prima tappa del tour del tycoon, che è atteso anche in Qatar e negli ... 🔗tg24.sky.it

Trump in Medio Oriente, le news di oggi. Il presidente Usa atterra a Riad e viene accolto da MbS - A Riad il presidente Usa ha incontrato il principe ereditiero. Inizia oggi il tour del leader americano in Medio Oriente. Le prossime tappe saranno negli ... 🔗repubblica.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Donald Trump insiste: Ci vogliono rubare le elezioni!

Un giudice della Georgia ha respinto la causa intentata dal Partito Repubblicano di Stato e dalla campagna del presidente Donald Trump per elaborare le schede elettorali per corrispondenza.