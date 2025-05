Trump arriva in Qatar fra le polemiche per il maxi regalo di un Boeing 747

Donald Trump arriva in Qatar accompagnato da polemiche per il controverso dono di un Boeing 747. Dopo aver siglato un partnership strategico da 600 miliardi di dollari in Arabia Saudita, il presidente statunitense continua il suo tour nelle ricche monarchie del Golfo, puntando a rafforzare gli investimenti e gli accordi sulla Difesa.

Doha, 13 mag. (askanews) - In Arabia Saudita, Donald Trump ha firmato un lauto parternariato strategico - prevede 600 miliardi di dollari in investimenti sauditi negli States, e un accordo multimiliardario sulla Difesa. Dopo Riad si dirigerà in Qatar, proseguendo il tour delle ricchissime monarchie del petrolio. A Doha sventolano congiunte le bandiere Qatariote e quelle a stelle e strisce. Un viaggio tutto dedicato agli affari ma la tappa in Qatar è anche all'insegna delle polemiche per il gigantesco regalo che la monarchia intende offrire al presidente: un aereo, un Boeing 747 per sostituire l'Air Force One, che ormai ha 40 anni.L'apparecchio del monarca è usato, di anni ne ha 13. Ma varrebbe 400 milioni di dollari. Pare che una squadra di specialisti texani già lo stia preparando; peccato che secondo gli esperti di difesa, per legge andrebbe smontato fino all'ultimo bullone, per garantire che nulla possa spiare il presidente degli Stati Uniti, e questa operazione costerebbe carissima. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump arriva in Qatar fra le polemiche per il maxi regalo di un Boeing 747

