Trump arriva in Arabia Saudita | gli accordi economici al centro del tour diplomatico nel Golfo

Donald Trump è atterrato in Arabia Saudita per avviare un tour diplomatico nella regione del Golfo, accolto dal principe Mohammed bin Salman. Al centro della visita ci sono importanti accordi economici, con l'obiettivo di rafforzare i legami tra Stati Uniti e Paesi arabi, evidenziando l'importanza strategica della cooperazione commerciale nella regione.

Donald Trump è arrivato in ArabiaSaudita martedì mattina per dare il via a un tourdiplomatico di quattro giorni nei Paesi del Golfo. Il presidente americano è stato accolto dal principe Mohammed bin Salman all’aeroporto King Khalid di Riyadh. Secondo i media americani, l’agenda di Trump sarà più focalizzata sugli accordieconomici piuttosto che sulla guerra a Gaza o le tensioni sul programma nucleare iraniano. Il presidente è infatti accompagnato da figure strategiche del mondo economico, tra cui il ceo di Tesla Elon Musk, il ceo di BlackRock Larry Fink e la numero uno di Citigroup, Jane Fraser. Al suo fianco anche il segretario di Stato e consigliere per la sicurezza nazionale Marco Rubio e il segretario alla Difesa Pete Hegseth.President Trump arrives in Riyadh, Saudi Arabia, and is greeted by Crown Prince Mohammed bin Salman. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trump arriva in Arabia Saudita: gli accordi economici al centro del tour diplomatico nel Golfo

