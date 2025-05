Trump al Palazzo reale Yamamah a Riad con il Principe ereditario Saudita Mohammed Bin Salman

Il 13 maggio 2025, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump giunge al Palazzo Reale Yamamah a Riad per una missione diplomatica di grande rilevanza. Accolto dal Principe Ereditario saudita Mohammed Bin Salman, Trump mira a rafforzare i legami tra USA e Arabia Saudita, prima di proseguire verso Qatar e Emirati Arabi Uniti.

