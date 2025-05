Trump a Riad Usa forniranno armi all’Arabia Saudita | l’accordo vale 142 miliardi

Il Presidente Trump ha avviato il suo viaggio nei Paesi del Golfo, focalizzandosi su accordi economici, tra cui una significativa intesa con l'Arabia Saudita per la fornitura di armi del valore di 142 miliardi di dollari. Questo approccio prioritizza relazioni commerciali rispetto ai tradizionali vertici diplomatici.

Il Presidente a stelle e strisce ha dato inizio al suo viaggio nei Paesi del Golfo che sarà incentrato sulla chiusura di accordi economici con, tra gli altri, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, piuttosto che su vertici diplomatici

