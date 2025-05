Truffe ad anziani droga e pericolosità sociale | sei fogli di via obbligatori e 5 avvisi orali dal questore

L'adozione di sei fogli di via obbligatori e cinque avvisi orali dal questore di Messina, Annino Gargano, si inserisce in una strategia mirata a contrastare truffe ad anziani, traffico di droga e pericolosità sociale. Questa misura rappresenta un intervento deciso della Polizia Anticrimine per tutelare la comunità e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

