True Lies la reunion tra Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis che lo salva da una figuraccia

In un'emozionante reunion, Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis si sono ritrovati sul palco durante la presentazione di Amazon, regalando ai fan un momento nostalgico legato a "True Lies". L'attore ha avuto l'opportunità di svelare i suoi prossimi progetti, emozionando il pubblico con aneddoti e risate.

Le due star protagoniste dell'action cult di James Cameron si sono ritrovate insieme sul palco della presentazione di Amazon dei prossimi progetti ArnoldSchwarzenegger è stato protagonista degli upfront di Amazon nella giornata di ieri, dove ha avuto modo di illustrare il suo prossimo progetto, The Man with the Bag, ma il suo discorso si è protratto più di quanto fosse possibile, così Jamie Lee Curtis è venuta in suo soccorso. Schwarzenegger ha pubblicizzato il suddetto film con il suo consueto stile. Dopo aver inizialmente entusiasmato il pubblico e guadagnato la più grande ovazione della serata al Beacon Theatre, ha continuato con il suo comizio come se fosse ancora il governatore della California. "Il marketing, la comunicazione alla massa e la pubblicità . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - True Lies, la reunion tra Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis (che lo salva da una figuraccia)

Altre fonti ne stanno dando notizia

True Lies, la reunion tra Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis (che lo salva da una figuraccia) - Le due star protagoniste dell'action cult di James Cameron si sono ritrovate insieme sul palco della presentazione di Amazon dei prossimi progetti ... 🔗movieplayer.it

Jamie Lee Curtis Rescues Arnold Schwarzenegger In ‘True Lies’ Reunion At Amazon Upfront - After Arnold Schwarzenegger started to drift at the Amazon upfront Monday, Jamie Lee Curtis came to the rescue with a pre-planned 'True Lies' mini-reunion. 🔗msn.com

Arnold Schwarzenegger’s reunion with special friends ahead of Climate Summit - Arnold Schwarzenegger has recently offered a peek into his reunion with old friends including Twins co-star Danny Devito and former UK Prime Minister Tony Blair.On May 5, the Terminator star took ... 🔗thenews.com.pk

Potrebbe interessarti su Zazoom

Fubar 2 su Netflix: Inizia la pre-produzione per la seconda Stagione dello Spy Dramedy con Arnold Schwarzenegger

La seconda stagione di Fubar, la serie spy dramedy di Netflix che vede come protagonista Arnold Schwarzenegger, è attualmente in fase di pre-produzione, con la sceneggiatura in fase di messa a punto e la ricerca di nuovi attori e location per le riprese.