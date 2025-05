Troppa Schio la Reyer perde lo scudetto femminile di basket

In un'emozionante gara 5, il Famila Schio conquista il tredicesimo scudetto, sconfiggendo l'Umana Reyer con una prestazione difensiva impeccabile e una maggior precisione sottocanestro. Le arancioni ribaltano così l'inerzia delle ultime finali, aggiudicandosi un titolo che consolida la loro posizione di forza nel panorama del basket femminile italiano.

Con una difesa asfissiante e una maggior precisione sotto canestro, il Famila Schio vince contro l'Umana Reyer gara 5 della finale scudetto di basketfemminile, e si laurea campione d'Italia per la tredicesima volta nella sua storia. Le arancioni ribaltano così l'inerzia delle due ultime finali.

