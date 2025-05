Troppa caffeina | richiamate dal commercio tutte le confezioni di energy drink Java Monster

Il Ministero della Salute ha deciso di richiamare tutte le confezioni di energy drink Java Monster a causa di un contenuto di caffeina eccessivo. Con 300 mg di caffeina in ogni lattina da 444 ml, questa bevanda è considerata potenzialmente pericolosa per la salute dei consumatori. Segui il nostro approfondimento per saperne di più.

Il provvedimento, del Ministero della Salute, è stato adottato in seguito alla rilevazione di un contenuto di caffeina particolarmente elevato, pari a 300 mg per lattina da 444 ml, ritenuto potenzialmente rischioso per la salute dei consumatori. 🔗Leggi su Fanpage.it

