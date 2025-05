Trofeo Italia ES B in Veneto Judo

Montecchio Maggiore (VI), 10-11 maggio 2025 – Il Trofeo Italia ES B Veneto accoglie oltre 500 giovani judoka in un evento ricco di emozioni e spettacolo. Questa competizione rappresenta un'importante tappa del calendario nazionale, offrendo ai partecipanti l'opportunità di mettere alla prova le proprie abilità su tatami vicentini, tra sfide avvincenti e spirito di squadra.

Montecchio Maggiore (VI), 10-11 maggio 2025 – Due giornate intense e cariche di adrenalina al TrofeoItalia ES. B Veneto, una delle competizioni giovanili più prestigiose del calendario nazionale di Judo. Oltre 500 atleti provenienti da tutta Italia si sono dati battaglia sui tatami vicentini

