Tripoli torna nel caos Ucciso il capo della milizia libica che fu avvistato in Italia

Tripoli è tornata nel caos, con scontri violenti e una popolazione in allerta dopo l'uccisione del capo di una milizia, recentemente avvistato in Italia. Nella notte, le raffiche di armi automatiche hanno destato terrore nel sud della città, costringendo i voli civili a deviare dall'aeroporto di Mitiga per la gravità della situazione.

Tripoli è piombata nel caos nella notte, con scontri a fuoco e la popolazione esortata a restare nelle case. Raffiche di armi automatiche nel sud della città libica, mentre i voli civili diretti all’aeroporto di Mitiga sono stati dirottati per la gravità della situazione.L’ondata di violenza fa seguito alla notizia della morte di Abdel Ghani Al-Kikli, detto Gheniwa (in foto), il potente capo dell’Apparato di supporto alla stabilizzazione (Ssa). Il suo entourage sostiene che sia caduto in un’imboscata mascherata da incontro di negoziazione.La casa di Al-Kikli sarebbe stata data alle fiamme, mentre le brigate Misurata e Zintan avanzano verso la capitale. L’ambasciatore d’Italia in Libia, Gianluca Alberini, ha chiesto prudenza ai connazionali.Gheniwa era rimbalzato in marzo all’attenzione delle cronace nostrane perché, dopo il caso Almasri, anche lui, accusato dall’Onu di crimini contro l’umanità (torture, sparizioni, uccisioni), era stato avvistato in Italia. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tripoli torna nel caos. Ucciso il capo della milizia libica che fu avvistato in Italia

