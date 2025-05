Trimestrali da record per Isp e Unicredit in attesa di Bpm

Nel panorama finanziario italiano, le ultime trimestrali di Intesa San Paolo e Unicredit segnano risultati straordinari, alimentando l'attesa per i dati di BPM. Con un incremento costante, Unicredit, sotto la guida di Andrea Orcel, celebra il suo 17esimo trimestre consecutivo in crescita, registrando un utile netto di 2,8 miliardi. Riuscirà BPM a mantenere il ritmo?

Il banco, anzi la banca, vince sempre: dopo Isp-Intesa San Paolo, arrivano i numeri da record di Unicredit. Una trimestrale da incorniciare (anche) per l'istituto di credito guidato da Andrea Orcel che infila il 17esimo trimestre in aumento. I dati parlano chiaro: l'utile netto s'è assestato a 2,8 miliardi, + 8,3 per cento rispetto all'anno.

Trimestrali da record per i signori delle Ops: da Intesa a Unicredit i numeri dei primi tre mesi - I primi tre mesi dell'anno sono andati a gonfie vele per le maggiori banche. Non solo Intesa Sanpaolo ha realizzato il suo miglior periodo di sempre con 2,6 miliardi di euro di utili netti, ma sui mas ...

UniCredit, trimestre record: utile a 2,8 miliardi. «Ops Bpm? Non c'è fretta» - Profitti in rialzo dell'8,3%: «I tre mesi migliori di sempre». Orcel: «Possibilità inorganiche, ma solo se ci migliorano» ...

UniCredit: trimestre record, per Banco Bpm Orcel cerca chiarezza su golden power - FOCUS - Disciplina e pazienza, parole d'ordine su fronte Commerzbank (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 mag - UniCredit archivia un trimestre record, migliora i target sul 2025 e rivendica il diritto ...

