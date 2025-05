Trenirevocato lo sciopero di sabato 17

Revocato lo sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs Italiane, previsto per sabato 17 maggio. La circolazione dei treni riprenderà regolarmente, come annunciato da Fs. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti precisa che la decisione è frutto di un confronto tra le Istituzioni e i sindacati, garantendo così un servizio senza interruzioni.

20.40 Revocato lo sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs Italiane, indetto inizialmente dalle ore 1.00 alle 24 di sabato 17 maggio. La circolazione dei treni sarà dunque regolare,comunica Fs. Il Mit fa sapere: gli scioperi dei treni di sabato, a seguito del confronto tra Istituzioni e sindacati, sono stati differiti. Salvaguardati i diritti alla circolazione dei cittadini anche in previsione della Messa in piazza San Pietro per l'inizio del Pontificato di Papa Leone XIV, gli Internazionali di Tennis e il Gran Premio di Imola. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

