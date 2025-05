Treni Usb revoca sciopero 17 maggio | Si farà il 23

Lo sciopero dei treni inizialmente previsto per il 17 maggio è stato posticipato al 23 maggio, grazie all'accoglimento da parte dell'Usb dell'invito del Garante. La scelta è stata motivata dalla cerimonia di intronizzazione di Papa Leone XIV, in programma per il 18 maggio, che richiede un'attenzione particolare al servizio ferroviario.

(Adnkronos) – Slitta lo sciopero dei Treni del 17 maggio. L'Usb oggi, lunedì 13 maggio, ha accolto l'invito del Garante, spostando la protesta al 23 maggio. La richiesta della Commissione era motivata dalla messa di intronizzazione di Papa Leone XIV, prevista per domenica 18 maggio, alla quale si prevede parteciperanno circa 250.000 fedeli, nonché Capi.

