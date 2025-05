Treni | una giornata di sciopero fasce garantite mattino e sera

Sabato 17 maggio 2025, un sciopero nazionale coinvolgerà il Gruppo Fs, Trenitalia e Trenord, con fasce garantite per il mattino e la sera. La protesta, indetta dalle organizzazioni sindacali, avrà luogo dalle 3 di sabato alle 2 di domenica, interessando in particolare il personale delle Direzioni Regionali Piemonte e Valle d'Aosta.

sciopero nazionale del Gruppo Fs, Trenitalia e Trenord sabato 17 maggio 2025, indetto dalle organizzazioni sindacali.Dalle ore 3 di sabato 17 alle ore 2 di domenica 18 maggio protesta il personale delle Direzioni Regionali Piemonte e Valle d'Aosta di Trenitalia. Dalle ore 9 alle ore 17 di.

