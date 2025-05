Treni fermi dopo il terremoto a Napoli ritardi e cancellazioni

Lo sciame sismico che ha colpito Napoli e l'area dei Campi Flegrei sta causando gravi disagi al trasporto ferroviario. A partire dalle ore 12 di oggi, martedì 13 maggio, un terremoto di magnitudo 4.4 ha provocato ritardi e cancellazioni, lasciando i pendolari in attesa e creando preoccupazione tra i viaggiatori.

Poco dopo le 12 di oggi, martedì 13 maggio, un terremoto di magnitudo 4.4, con epicentro localizzato in mare nel golfo di.

Terremoto Campi Flegrei - palazzi sgomberati dopo le scosse - Video

Cronaca - Terremoto ai Campi Flegrei. A Pozzuoli e in tutta l'area, colpita dal sisma, sono state finora 36 le famiglie sgomberate.