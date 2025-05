Tre secoli in concerto al Teatro Verdi

Un viaggio musicale attraverso tre secoli al Teatro Verdi: l'Ort presenta un concerto unico con opere emblematiche. Da Mendelssohn, con l'ouverture "Le Ebridi" del 1830, alla "Sinfonia" di Kurt Weill del 1933-34, fino alla moderna composizione "Rosso Ferrari" di Cristian, ogni brano racconta una storia e cattura l'essenza del suo tempo.

Pressappoco cent’anni separano ciascuna delle tre composizioni in programma nell’ultimo concerto di stagione dell’Ort. Data infatti al 1830 l’ouverture "Le Ebridi£ di Felix Mendelssohm, al 1933-34 la "Sinfonia" di Kurt Weill, e fresca d’inchiostro è la partitura di "Rosso Ferrari" di Cristian. 🔗Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Tre secoli in concerto al Teatro Verdi

Al ‘Guglielmi’ di Massa venerdì 16 l’ultimo concerto della stagione della ‘Ort’ - MASSA - Un viaggio musicale attraverso tre secoli. Così si presenta l’ultimo concerto della stagione della 'Ort' ('Orchestra della Toscana'), atteso al teatro 'Guglielmi' di Massa, venerdì 16 maggio 2 ... 🔗msn.com

