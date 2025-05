Tre secoli in concerto al Teatro Verdi

Pressappoco cent’anni separano ciascuna delle tre composizioni in programma nell’ultimo concerto di stagione dell’Ort. Data infatti al 1830 l’ouverture "Le Ebridi£ di Felix Mendelssohm, al 1933-34 la "Sinfonia" di Kurt Weill, e fresca d’inchiostro è la partitura di "Rosso Ferrari" di Cristian. 🔗Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Tre secoli in concerto al Teatro Verdi

