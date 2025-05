Tre appuntamenti con la scrittrice Ivana Manferdelli al festival ll Langhirano legge a Torrrechiara

L'autrice Ivana Manferdelli sarà protagonista di tre appuntamenti al 7° Festival di letteratura per bambine, bambini, ragazze e ragazzi "LL – Langhirano Legge a Torrechiara". Al centro della sua presentazione c'è il suo ultimo libro, “Beige vomito verde mandarino”, in cui un animale dotato di sentimenti umani vive esperienze di sofferenza e gioia. Non mancate!

Un animale che soffre, gioisce, capisce ed ha sentimenti umani, è al centro dell'ultimo libro "Beige vomito verde mandarino" che IvanaManferdelli presenterà al 7° festival di letteratura per bambine, bambini, ragazze e ragazzi "LL – Langhiranolegge a Torrechiara". Sabato 17 maggio 2025, alle.

