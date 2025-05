Travolta sulle strisce pedonali a pochi metri da casa morta Genni Sgaravato Solare e generosa

Genni Sgaravato, 48 anni, è tragicamente morta dopo essere stata investita sulle strisce pedonali a pochi passi da casa. Solare e generosa, ha lasciato nel dolore la sua famiglia, tra cui una figlia di 17 anni. Nonostante i tentativi disperati dei medici, il suo cuore ha smesso di battere all'ospedale di Mestre.

È morta all'ospedale di Mestre, dopo essere stata rianimata per oltre mezz'ora in strada dai medici del Suem 118 e trasferita all'Angelo in condizioni gravissime. Non ce l'ha fatta GenniSgaravato, 48 anni, mamma di una ragazza di 17. Travoltasullestriscepedonali in viale della Resistenza a. 🔗Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Travolta sulle strisce pedonali a pochi metri da casa, morta Genni Sgaravato. «Solare e generosa»

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Travolta sulle strisce pedonali a pochi metri da casa, morta Genni Sgaravato. «Solare e generosa» - L'operatrice socio-sanitaria 48enne ha perso la vita investita da un suv a cento metri da casa a Quarto D'Altino ... 🔗veneziatoday.it

Attraversa fuori dalle strisce pedonali, 22enne muore travolta da un’auto a Genova - La tragedia all'alba di oggi, intorno alle 4:30, all'incrocio con via San Benedetto al Porto. L'impatto violentissimo ha sbalzato la giovane contro un semaforo. Inutili i tentativi di rianimazione. 🔗ilfattoquotidiano.it

Anziana investita sulle strisce pedonali: gravissima - poco dopo le 17 sulle strisce pedonali, in via Toscana. La donna, residente a Bologna, stava percorrendo l’attraversamento pedonale in corrispondenza del civico 8/c quando è stata travolta dal ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

American Idol: la cantante Nikki McKibbin ? morta a 42 anni

Da un bar karaoke al podio del primo talent show di American Idol nel 2002. Una carriera folgorante per Nikki McKibbin, la cantante texana morta questa mattina all'et? di 42 anni per un aneurisma cerebrale.