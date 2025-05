Trauma cranico per uno studente durante un campo scuola in montagna

Un incidente si è verificato questa mattina durante una gita scolastica in Friuli, dove uno studente di 19 anni di Prato ha subito un trauma cranico mentre partecipava a un'escursione in montagna. Le circostanze dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento e si attendono ulteriori dettagli sulla salute del giovane.

