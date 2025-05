Trasporti e terremoto | Linea 2 e linee flegree Eav tornate in funzione dalle 18

Dopo le verifiche post-terremoto di magnitudo 4.4, i trasporti a Napoli stanno tornando alla normalità. A partire dalle 18, la linea 2 e le linee Flegree dell'EAV riprendono i loro servizi, mentre Trenitalia comunica che la circolazione è in fase di graduale ripristino.

Da dopo le 18 stanno tornando regolari i servizi ferroviari della città di Napoli, che erano stati sospesi a causa delle verifiche rese necessarie dal terremoto di 4.4 gradi avvenuto intorno a mezzogiorno.Trenitalia, con un aggiornamento alle 18, avvisa che la circolazione "è in graduale. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Trasporti e terremoto: Linea 2 e linee flegree Eav tornate in funzione dalle 18

