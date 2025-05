TRAPPOLA SUPERATA! Jannik Sinner sconfigge l’ostico Cerundolo e fa sognare Roma | è ai quarti di finale!

Jannik Sinner conquista i quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025, superando l’arduo ostacolo rappresentato dall’argentino Francisco Cerundolo (n. 18 ATP). Sul campo centrale del Foro Italico, il numero 1 al mondo si è imposto con un decisivo 7-6 6-3, regalando al pubblico romano un'altra emozionante performance in 2 ore e 18 minuti di gioco.

JannikSinner supera un esame piuttosto difficile e batte in due set anche l’argentino Francisco Cerundolo (n.18 ATP), avanzando ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025. Sul campo centrale del Foro Italico il numero 1 al mondo si è imposto con il punteggio di 7-6 6-3 in 2 ore e 18 minuti di gioco, esprimendo a tratti un ottimo livello e alzando l’asticella nei punti più importanti del match. Al prossimo turno l’azzurro se la vedrà con il vincente del confronto tra il temibile norvegese Casper Ruud e lo spagnolo Jaume Munar.Appare evidente come Sinner non abbia una gran voglia di far tardi, dopo un ritardo di più di quattro ore: sono quattro le palle break, ma tante sono le occasioni in cui Cerundolo di forza e di prime annulla le chance a favore di Jannik. Il livello del match si mostra subito molto alto, nessun game è banale e, sul 2-2, con un gran dritto in corsa incrociato in avanzamento arriva un’ulteriore opportunità di scappare, mancata con un rovescio lungolinea largo. 🔗Leggi su Oasport.it