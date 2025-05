Tranviere morto dopo un pranzo con i colleghi al ristorante emerse irregolarità nella conservazione del pesce

Davide Teruzzi, un tranviere di Milano, è deceduto sette giorni dopo aver pranzato con i colleghi in un ristorante vicino alla Stazione Centrale. In seguito a malori riscontrati da cinque persone quel giorno, la Procura ha avviato un'indagine, rivelando irregolarità nella conservazione del pesce servito. La vicenda solleva preoccupazioni sul rispetto delle norme sanitarie.

La Procura sta indagando sulla morte di Davide Teruzzi, deceduto 7 giorni dopo aver pranzato con i colleghi in un ristorante in zona Stazione Centrale a Milano. Quel giorno, 4 maggio, in cinque si erano sentiti male. Dai primi controlli sul ristorante sarebbero emerseirregolaritànellaconservazione del pesce.