Tranviere morto dopo il pranzo con i colleghi | nel ristorante trovati pesci e molluschi non conservati a dovere

Milano – Davide Teruzzi, affettuosamente noto come “Davidone”, è morto dopo un pranzo con i colleghi in un ristorante dove sono stati trovati pesci e molluschi non conservati correttamente. Solo l’autopsia potrà chiarire le cause del decesso di questo amato tranviere, la cui scomparsa ha lasciato un vuoto profondo tra i suoi amici.

Milano – Solo l’autopsia consentirà di fare piena luce sulle cause della morte di “Davidone”: così veniva chiamato Davide Teruzzi dai colleghi tranvieri. Un accrescitivo capace di tenere insieme in un solo fiato due caratteristiche immediatamente evidenti della sua persona: la stazza fisica e la bonomia. “Gigante buono”, il suo soprannome. Due parole, stavolta.Venuto a mancare domenica, a 50 anni, 24 dei quali trascorsi in Atm, era di stanza al deposito Leoncavallo e si alternava alla guida dei tram 5, 12 e 33. In attesa che le indagini facciano il loro corso, ci sono alcuni dati di fatto emersi in queste ore. Domenica scorsa, 4 maggio, Teruzzi ha pranzato insieme ad altri quattro colleghi al ristorante Friends di via Fabio Filzi. Ha pranzato lì perché da luglio del 2024 il ristorante ha con Atm una convenzione valida nei giorni di sabato, domenica e in generale nei festivi. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tranviere morto dopo il pranzo con i colleghi: nel ristorante trovati pesci e molluschi non conservati a dovere

